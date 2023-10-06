Коломиченко София Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.10.1906
Сын: Коломиченко Михаил Евстафьевич
Отец ребёнка: Коломиченко Евстафий Силович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1909
Дочь: Елена Евстафиевна
Отец ребёнка: Коломиченко Евстафий Силович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1912
Сын: Коломиченко Петр Евстафьевич
Отец ребёнка: Коломиченко Евстафий Силович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1914
Сын: Коломиченко Владимир Евстафьевич
Отец ребёнка: Коломиченко Евстафий Силович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.06.1916
Дочь: Ефросиния Евстафиевна
Отец ребёнка: Коломиченко Евстафий Силович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно