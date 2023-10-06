Коломиченко София Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиченко София Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1906

Сын: Коломиченко Михаил Евстафьевич

Отец ребёнка: Коломиченко Евстафий Силович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1909

Дочь: Елена Евстафиевна

Отец ребёнка: Коломиченко Евстафий Силович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1912

Сын: Коломиченко Петр Евстафьевич

Отец ребёнка: Коломиченко Евстафий Силович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1914

Сын: Коломиченко Владимир Евстафьевич

Отец ребёнка: Коломиченко Евстафий Силович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.06.1916

Дочь: Ефросиния Евстафиевна

Отец ребёнка: Коломиченко Евстафий Силович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломиченко Евстафий Силович

Смерть
Неизвестно
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