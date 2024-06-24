Коломиченко Стефанида Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиченко Стефанида Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1868

Сын: Коломиченко Петр Силович

Отец ребёнка: Коломиченко Сила Яковлевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.09.1871

Сын: Коломиченко Евстафий Силович

Отец ребёнка: Коломиченко Сила Яковлевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.12.1873

Сын: Коломиченко Николай Силович

Отец ребёнка: Коломиченко Сила Яковлевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.02.1877

Дочь: Коломиченко Евдокия Силовна

Отец ребёнка: Коломиченко Сила Яковлевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1878

Сын: Коломиченко Андрей Силович

Отец ребёнка: Коломиченко Сила Яковлевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.01.1882

Дочь: Устименко (Коломиченко) Афанасия Силовна

Отец ребёнка: Коломиченко Сила Яковлевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.06.1885

Сын: Коломиченко Кирилл Силович

Отец ребёнка: Коломиченко Сила Яковлевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.08.1888

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Отец ребёнка: Коломиченко Сила Яковлевич

Черняховка, Чернігівська область

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