Коломиченко Стефанида Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1868
Отец ребёнка: Коломиченко Сила Яковлевич
Рождение ребёнка
19.09.1871
Сын: Коломиченко Евстафий Силович
Отец ребёнка: Коломиченко Сила Яковлевич
Рождение ребёнка
04.12.1873
Сын: Коломиченко Николай Силович
Отец ребёнка: Коломиченко Сила Яковлевич
Рождение ребёнка
22.02.1877
Дочь: Коломиченко Евдокия Силовна
Отец ребёнка: Коломиченко Сила Яковлевич
Рождение ребёнка
01.10.1878
Сын: Коломиченко Андрей Силович
Отец ребёнка: Коломиченко Сила Яковлевич
Рождение ребёнка
13.01.1882
Дочь: Устименко (Коломиченко) Афанасия Силовна
Отец ребёнка: Коломиченко Сила Яковлевич
Рождение ребёнка
07.06.1885
Сын: Коломиченко Кирилл Силович
Отец ребёнка: Коломиченко Сила Яковлевич
Рождение ребёнка
21.08.1888
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коломиченко Сила Яковлевич