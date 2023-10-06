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Коломиченко Сила Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1868

Сын: Коломиченко Петр Силович

Мать ребёнка: Коломиченко Стефанида Ефремовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1871

Сын: Коломиченко Евстафий Силович

Мать ребёнка: Коломиченко Стефанида Ефремовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.12.1873

Сын: Коломиченко Николай Силович

Мать ребёнка: Коломиченко Стефанида Ефремовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1877

Дочь: Евдокия Силовна

Мать ребёнка: Коломиченко Стефанида Ефремовна

Рождение ребёнка
01.10.1878

Сын: Коломиченко Андрей Силович

Мать ребёнка: Коломиченко Стефанида Ефремовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1882

Дочь: Афанасия Силовна

Мать ребёнка: Коломиченко Стефанида Ефремовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1882

Сын: Коломиченко Афанасий Силович

Мать ребёнка: Коломиченко Стефанида Ефремовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.06.1885

Сын: Коломиченко Кирилл Силович

Мать ребёнка: Коломиченко Стефанида Ефремовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1888

Дочь: Ярмак Наталия Силовна

Мать ребёнка: Коломиченко Стефанида Ефремовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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