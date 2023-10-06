Коломиченко Сила Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1868
Мать ребёнка: Коломиченко Стефанида Ефремовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1871
Сын: Коломиченко Евстафий Силович
Мать ребёнка: Коломиченко Стефанида Ефремовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.12.1873
Сын: Коломиченко Николай Силович
Мать ребёнка: Коломиченко Стефанида Ефремовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1877
Дочь: Евдокия Силовна
Мать ребёнка: Коломиченко Стефанида Ефремовна
Рождение ребёнка
01.10.1878
Сын: Коломиченко Андрей Силович
Мать ребёнка: Коломиченко Стефанида Ефремовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1882
Дочь: Афанасия Силовна
Мать ребёнка: Коломиченко Стефанида Ефремовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1882
Сын: Коломиченко Афанасий Силович
Мать ребёнка: Коломиченко Стефанида Ефремовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.06.1885
Сын: Коломиченко Кирилл Силович
Мать ребёнка: Коломиченко Стефанида Ефремовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1888
Дочь: Ярмак Наталия Силовна
Мать ребёнка: Коломиченко Стефанида Ефремовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно