Коломиченко (Куранда) Пинна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.10.1901
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.07.1902
Дочь: Коломиченко Евдокия Евстафиевна
Отец ребёнка: Коломиченко Евстафий Силович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1904
Сын: Коломиченко Яков Евстафьевич
Отец ребёнка: Коломиченко Евстафий Силович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно