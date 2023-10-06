Коломиченко (Куранда) Пинна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиченко (Куранда) Пинна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1901

Муж: Коломиченко Евстафий Силович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.07.1902

Дочь: Коломиченко Евдокия Евстафиевна

Отец ребёнка: Коломиченко Евстафий Силович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1904

Сын: Коломиченко Яков Евстафьевич

Отец ребёнка: Коломиченко Евстафий Силович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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