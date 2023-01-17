Щучкина (Галагина) Пелагея Осиповна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Бракосочетание
02.05.1798 ст.
Муж: Щучкин Петр Екимович
Рождение ребёнка
03.03.1801 ст.
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Щучкин Петр Екимович
Рождение ребёнка
28.01.1803 ст.
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Щучкин Петр Екимович
Рождение ребёнка
22.05.1805 ст.
Сын: Щучкин Иван Петрович
Отец ребёнка: Щучкин Петр Екимович
Рождение ребёнка
13.02.1807 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Петр Екимович
Рождение ребёнка
1809 ст.
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Щучкин Петр Екимович
Рождение ребёнка
13.12.1810 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Петр Екимович
Рождение ребёнка
20.07.1813 ст.
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Щучкин Петр Екимович
Рождение ребёнка
01.01.1815 ст.
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Щучкин Петр Екимович
Рождение ребёнка
01.05.1816 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Петр Екимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Петр Екимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно