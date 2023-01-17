Щучкина (Галагина) Пелагея Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щучкина (Галагина) Пелагея Осиповна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Галагин Осип Стефанович

Мать: Галагина Федосья Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
02.05.1798 ст.

Муж: Щучкин Петр Екимович

Рождение ребёнка
03.03.1801 ст.

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Щучкин Петр Екимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1803 ст.

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Щучкин Петр Екимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.05.1805 ст.

Сын: Щучкин Иван Петрович

Отец ребёнка: Щучкин Петр Екимович

Рождение ребёнка
13.02.1807 ст.

Сын: Щучкин Федор Петрович

Отец ребёнка: Щучкин Петр Екимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Щучкин Петр Екимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.12.1810 ст.

Сын: Щучкин Степан Петрович

Отец ребёнка: Щучкин Петр Екимович

Рождение ребёнка
20.07.1813 ст.

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Щучкин Петр Екимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1815 ст.

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Щучкин Петр Екимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.05.1816 ст.

Сын: Щучкин Николай Петрович

Отец ребёнка: Щучкин Петр Екимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.

Сын: Щучкин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Щучкин Петр Екимович

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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