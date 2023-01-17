Галагин Осип Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галагин Осип Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1749 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1753 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1749 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Щучкина Пелагея Осиповна

Мать ребёнка: Галагина Федосья Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галагина Федосья Александровна

Смерть
Неизвестно
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