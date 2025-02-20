(Щучкина) Анна Петровна 28.01.1803 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Щучкина) Анна Петровна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась 28.01.1803 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

умерла Неизвестно

Отец
Щучкин Петр ЕкимовичМежду 1777 и 1778 ст. г.р.
Мать
Щучкина (Галагина) Пелагея ОсиповнаМежду 1777 и 1779 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1803 ст.

Отец: Щучкин Петр Екимович

Мать: Щучкина (Галагина) Пелагея Осиповна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Крещение
28.01.1803 ст.

Восприемницей была мещанская дочь девица Евфимия... неразборчиво

Смерть
Неизвестно

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