(Щучкина) Анна Петровна
женский, родилась 28.01.1803 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
умерла Неизвестно
ОтецЩучкин Петр ЕкимовичМежду 1777 и 1778 ст. г.р.
МатьЩучкина (Галагина) Пелагея ОсиповнаМежду 1777 и 1779 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
28.01.1803 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
28.01.1803 ст.
Смерть
Неизвестно