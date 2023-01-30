Галагина Федосья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1753 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Щучкина (Галагина) Пелагея Осиповна
Отец ребёнка: Галагин Осип Стефанович
Смерть
Неизвестно