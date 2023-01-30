Галагина Федосья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галагина Федосья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1753 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галагин Осип Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Щучкина (Галагина) Пелагея Осиповна

Отец ребёнка: Галагин Осип Стефанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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