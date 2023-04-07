Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Иванович

Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Иван Лукьянович

Мать: Анна Амбросимовна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ксения Евдокимовна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Дорофей Васильевич

Мать ребёнка: Ксения Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close