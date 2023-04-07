Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Иван Лукьянович
Мать: Анна Амбросимовна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Ксения Евдокимовна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Дорофей Васильевич
Мать ребёнка: Ксения Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Евдокимовна
Смерть
Неизвестно