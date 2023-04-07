Иван Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1743
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Лука Иванович
Мать: Василиса Якимовна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Анна Амбросимовна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Анна Амбросимовна
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Анна Амбросимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Амбросимовна
Смерть
1743