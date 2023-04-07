Иван Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1743

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Лука Иванович

Мать: Василиса Якимовна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: Анна Амбросимовна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Анна Амбросимовна

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Анна Амбросимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Амбросимовна

Смерть
1743
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