Дорофей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Василий Иванович

Мать: Ксения Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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