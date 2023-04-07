Анна Амбросимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Иван Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Лукьянович
Смерть
Неизвестно