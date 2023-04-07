Анна Амбросимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Амбросимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
1734

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Иван Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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