Ксения Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Дорофей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Смерть
Неизвестно