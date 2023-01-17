Куранов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1882
В семейном списке 1892 года 10 лет
Бракосочетание
04.07.1907 ст.
Жених: казак Алексей Иванович Куранов - 26 лет казачка Таисия Яковлевна Епанешникова - 19 лет, девица Поручители: казак Иван Петрович Маклецов, мещане Федор Арсеньевич Беляев, Михаил Александрович Его... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1908 ст.
Сын: Куранов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Куранова Таисия Яковлевна
Восприемники: казак Григорий Иванович Куранов и мещанка Евдокия Федоровна Афанасьева ... Показать все
Рождение ребёнка
13.03.1911 ст.
Сын: Куранов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Куранова Таисия Яковлевна
Восприемники: Астраханский мещанин Артемий Христофорович Морозов и Красноярская мещанка Наталия Стефановна Долгополова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-73 файл 24 номер 51
Бракосочетание
30.08.1911 ст.
Жених: казак Алексей Иванович Куранов - 30 лет , вторым браком Невеста: казачка Екатерина Тимофеевна Красильникова - 30 лет, вторым браком Поручители: казаки Яков Ильич Епанешников, Андрей Ильич Епа... Показать все
Смерть
Неизвестно