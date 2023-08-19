Куранова Пелагея Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова Пелагея Евлампиевна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
20.02.1877 ст.

Муж: Куранов Иван Николаевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Иван Николаевич Куранов - 30 лет Невеста: Пелагея Евлампиевна 18 лет дочь девица Астраханского мещанина Евлампия Васильевича Шкилова Поручители: урядники Андрей Алексеевич Тутаринов, А... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Сын: Куранов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Николаевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 10 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1884

Сын: Куранов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Николаевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 8 лет
Рождение ребёнка
20.09.1890 ст.

Сын: Куранов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Мать: вдова казачка Восприемники: служащий рядовой Иван Петрович Афанасьев и мещанка Елизавета Васильевна Котенёва https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 43 номер 117 В семейном ... Показать все
Место жительства
1892
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейный список: Куранова Пелагея Евлампиевна -33 лет Дети ее: Алексей Иванович - 10 лет Григорий Иванович - 8 лет Дмитрий Иванович - 2 лет Лошадей, рогатого скота не имеют Семейного состояния бедног... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1893 ст.

Сын: Куранов Петр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Мать: вдова казачка Восприемники: мещане Василий Михайлов и Пелагея Георгиевна Малафеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 41 номер 65
Рождение ребёнка
19.10.1896 ст.

Сын: Куранов Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Мать: вдова казачка Восприемники: мещанин Василий Иванович Чириков и Рязанской губернии села Игнатьевского крестьянка Пелагея Захаровна Тивикова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20... Показать все
Смерть
Неизвестно
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