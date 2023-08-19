Куранова Пелагея Евлампиевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1877 ст.
Жених: казак Иван Николаевич Куранов - 30 лет Невеста: Пелагея Евлампиевна 18 лет дочь девица Астраханского мещанина Евлампия Васильевича Шкилова Поручители: урядники Андрей Алексеевич Тутаринов, А... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Отец ребёнка: Куранов Иван Николаевич
В семейном списке 1892 года 10 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1884
Сын: Куранов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Куранов Иван Николаевич
В семейном списке 1892 года 8 лет
Рождение ребёнка
20.09.1890 ст.
Отец ребёнка: не указан
Мать: вдова казачка Восприемники: служащий рядовой Иван Петрович Афанасьев и мещанка Елизавета Васильевна Котенёва https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 43 номер 117 В семейном ... Показать все
Место жительства
1892
Семейный список: Куранова Пелагея Евлампиевна -33 лет Дети ее: Алексей Иванович - 10 лет Григорий Иванович - 8 лет Дмитрий Иванович - 2 лет Лошадей, рогатого скота не имеют Семейного состояния бедног... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1893 ст.
Отец ребёнка: не указан
Мать: вдова казачка Восприемники: мещане Василий Михайлов и Пелагея Георгиевна Малафеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 41 номер 65
Рождение ребёнка
19.10.1896 ст.
Сын: Куранов Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Мать: вдова казачка Восприемники: мещанин Василий Иванович Чириков и Рязанской губернии села Игнатьевского крестьянка Пелагея Захаровна Тивикова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20... Показать все
Смерть
Неизвестно