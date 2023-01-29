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Куранов Дмитрий Иванович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.09.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1890 ст.

Отец: не указан

Мать: Куранова Пелагея Евлампиевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Мать: вдова казачка Восприемники: служащий рядовой Иван Петрович Афанасьев и мещанка Елизавета Васильевна Котенёва https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 43 номер 117 В семейном ... Показать все
Бракосочетание
18.01.1917 ст.

Жена: Куранова (Уфимцева) Валентина Гавриловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Куранов Дмитрий Иванович -26 лет Невеста: мещанка Валентина Гавриловна Уфимцева -23 года Поручители: мещане Василий Егорович Каменев, Григорий Андреевич Болдырев, казаки Дмитрий Степанов... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1918 ст.

Сын: Куранов Яков (Иаков) Дмитриевич

Мать ребёнка: Куранова (Уфимцева) Валентина Гавриловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Алексей Иванович Куранов и Леонилла Гавриловна Еримовская https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 84 номер 9
Смерть
Неизвестно

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