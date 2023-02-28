Куранова (Уфимцева) Валентина Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1917 ст.
Жених: казак Куранов Дмитрий Иванович -26 лет Невеста: мещанка Валентина Гавриловна Уфимцева -23 года Поручители: мещане Василий Егорович Каменев, Григорий Андреевич Болдырев, казаки Дмитрий Степанов... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1918 ст.
Отец ребёнка: Куранов Дмитрий Иванович
Восприемники: казаки Алексей Иванович Куранов и Леонилла Гавриловна Еримовская https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 84 номер 9
Смерть
Неизвестно