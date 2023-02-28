Куранова (Уфимцева) Валентина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Уфимцева) Валентина Гавриловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
18.01.1917 ст.

Муж: Куранов Дмитрий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Куранов Дмитрий Иванович -26 лет Невеста: мещанка Валентина Гавриловна Уфимцева -23 года Поручители: мещане Василий Егорович Каменев, Григорий Андреевич Болдырев, казаки Дмитрий Степанов... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1918 ст.

Сын: Куранов Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Куранов Дмитрий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Алексей Иванович Куранов и Леонилла Гавриловна Еримовская https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 84 номер 9
Смерть
Неизвестно
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