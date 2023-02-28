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Куранов Александр Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

19.10.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1896 ст.

Отец: не указан

Мать: Куранова Пелагея Евлампиевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Мать: вдова казачка Восприемники: мещанин Василий Иванович Чириков и Рязанской губернии села Игнатьевского крестьянка Пелагея Захаровна Тивикова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20... Показать все
Смерть
Неизвестно
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