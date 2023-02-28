Куранов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения19.10.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1896 ст.
Отец: не указан
Мать: вдова казачка Восприемники: мещанин Василий Иванович Чириков и Рязанской губернии села Игнатьевского крестьянка Пелагея Захаровна Тивикова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20... Показать все
Смерть
Неизвестно