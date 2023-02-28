Куранова (Красильникова) Екатерина Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.08.1911 ст.
Жених: казак Алексей Иванович Куранов - 30 лет , вторым браком Невеста: казачка Екатерина Тимофеевна Красильникова - 30 лет, вторым браком Поручители: казаки Яков Ильич Епанешников, Андрей Ильич Епа... Показать все
Смерть
Неизвестно