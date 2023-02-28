Куранова (Красильникова) Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Красильникова) Екатерина Тимофеевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
30.08.1911 ст.

Муж: Куранов Алексей Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Алексей Иванович Куранов - 30 лет , вторым браком Невеста: казачка Екатерина Тимофеевна Красильникова - 30 лет, вторым браком Поручители: казаки Яков Ильич Епанешников, Андрей Ильич Епа... Показать все
Смерть
Неизвестно
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