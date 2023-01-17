Куранова (Епанешникова) Таисия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Епанешникова) Таисия Яковлевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1888

Дата смерти

28.07.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
04.07.1907 ст.

Муж: Куранов Алексей Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Алексей Иванович Куранов - 26 лет казачка Таисия Яковлевна Епанешникова - 19 лет, девица Поручители: казак Иван Петрович Маклецов, мещане Федор Арсеньевич Беляев, Михаил Александрович Его... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1908 ст.

Сын: Куранов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Куранов Алексей Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Григорий Иванович Куранов и мещанка Евдокия Федоровна Афанасьева ... Показать все
Рождение ребёнка
13.03.1911 ст.

Сын: Куранов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Куранов Алексей Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Астраханский мещанин Артемий Христофорович Морозов и Красноярская мещанка Наталия Стефановна Долгополова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-73 файл 24 номер 51
Смерть
28.07.1911 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от холеры в возрасте 22 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-74 файл 35 номер 88
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