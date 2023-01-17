Кузьменко (Коваленко) Агафия Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Харитина Сергеевна
Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович
Сын: Кузьменко Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович
Сын: Кузьменко Антон Сергеевич
Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович
Дочь: Бусел Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович
Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович
Сын: Кузьменко Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович
Сын: Кузьменко Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович
Сын: Кузьменко Игнат Сергеевич
Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович
Дочь: Гавриленко Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович
Дочь: Лисиченко Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович