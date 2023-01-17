Кузьменко (Коваленко) Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко (Коваленко) Агафия Ивановна

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Место рождения

Ведильцы, Чернігівська область

Дата рождения

06.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1880

Отец: Коваленко Иван Исакович

Мать: Коваленко Матрена Стефановна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1899

Дочь: Харитина Сергеевна

Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
11.12.1900

Сын: Кузьменко Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Кузьменко Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
14.10.1906

Дочь: Бусел Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович

Рождение ребёнка
21.01.1908

Сын: Кузьменко Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
01.06.1917

Сын: Кузьменко Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Кузьменко Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович

Рождение ребёнка
08.02.1921

Сын: Кузьменко Игнат Сергеевич

Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гавриленко Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисиченко Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Данилович

Смерть
Неизвестно
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