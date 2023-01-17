Кузьменко Игнат Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко Игнат Сергеевич

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Место рождения

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

08.02.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

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Дети

1949 г.р.
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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1921

Отец: Кузьменко Сергей Данилович

Мать: Кузьменко Агафия Ивановна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
14.02.1949

Сын: Кузьменко Виктор

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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