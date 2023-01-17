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Кузьменко Василий Сергеевич

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Место рождения

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

01.06.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1917

Отец: Кузьменко Сергей Данилович

Мать: Кузьменко Агафия Ивановна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Некруглово, Михайловский муниципальный район, Приморский край
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