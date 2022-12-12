Коваленко (Кузьменко) Матрена Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Кузьменко) Матрена Стефановна

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Место рождения

Малейки, Чернігівська область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Кузьменко Стефан

Мать: не указана

Малейки, Чернігівська область
Бракосочетание
17.01.1877

Муж: Коваленко Иван Исакович

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.02.1880

Дочь: Кузьменко Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Коваленко Иван Исакович

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Коваленко Павел Иванович

Отец ребёнка: Коваленко Иван Исакович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1891

Сын: Коваленко Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Коваленко Иван Исакович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1896

Сын: Коваленко Иван Иванович

Отец ребёнка: Коваленко Иван Исакович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Коваленко Иван Исакович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Коваленко Яков Иванович

Отец ребёнка: Коваленко Иван Исакович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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