Коваленко (Кузьменко) Матрена Стефановна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Кузьменко Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1877
Рождение ребёнка
06.02.1880
Дочь: Кузьменко Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Коваленко Иван Исакович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Коваленко Иван Исакович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Коваленко Кирилл Иванович
Отец ребёнка: Коваленко Иван Исакович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Коваленко Иван Исакович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Коваленко Иван Исакович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Коваленко Иван Исакович
Смерть
Неизвестно