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Дрыкин Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1910

Дата смерти

21.07.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1910

Отец: Дрыкин Михаил Алексеевич

Мать: Дрыкин Евхимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрыкина Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
01.02.1929

Сын: Дрыкин Павел Иванович

Мать ребёнка: Дрыкина Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
13.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дрыкина Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
28.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дрыкина Прасковья Александровна

Смерть
21.07.1985

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