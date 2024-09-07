Дрыкин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1910
Дата смерти21.07.1985
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1910
Отец: Дрыкин Михаил Алексеевич
Мать: Дрыкин Евхимия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1929
Мать ребёнка: Дрыкина Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
13.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дрыкина Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
28.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дрыкина Прасковья Александровна
Смерть
21.07.1985