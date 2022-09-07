Дрыкин Евхимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнакова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Дрыкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дрыкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дрыкин Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1910
Отец ребёнка: Дрыкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Королева Прасковья
Отец ребёнка: Дрыкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Дрыкин Михаил Алексеевич
Смерть
1940