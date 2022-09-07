Дрыкин Евхимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрыкин Евхимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнакова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Дрыкин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрыкин Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Дрыкин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрыкин Егор Михайлович

Отец ребёнка: Дрыкин Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрыкин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
14.02.1910

Сын: Дрыкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Дрыкин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Королева Прасковья

Отец ребёнка: Дрыкин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Дрыкин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Дрыкин Михаил Алексеевич

Смерть
1940

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