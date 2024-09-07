Дрыкин Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1959
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дрыкин Алексей Алексееаич
Мать: Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнакова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Дрыкин Евхимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дрыкин Евхимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дрыкин Евхимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дрыкин Евхимия
Рождение ребёнка
14.02.1910
Мать ребёнка: Дрыкин Евхимия
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Королева Прасковья
Мать ребёнка: Дрыкин Евхимия
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Дрыкин Евхимия
Смерть
1959