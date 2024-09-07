Дрыкин Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрыкин Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дрыкин Алексей Алексееаич

Мать: Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнакова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Дрыкин Евхимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрыкин Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Дрыкин Евхимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрыкин Егор Михайлович

Мать ребёнка: Дрыкин Евхимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрыкин Евхимия

Рождение ребёнка
14.02.1910

Сын: Дрыкин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Дрыкин Евхимия

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Королева Прасковья

Мать ребёнка: Дрыкин Евхимия

Рождение ребёнка
1912

Сын: Дрыкин Степан Михайлович

Мать ребёнка: Дрыкин Евхимия

Смерть
1959

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