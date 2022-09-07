Королева (Дрыкина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Дрыкина) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Дрыкин Михаил Алексеевич

Мать: Дрыкин Евхимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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