Дрыкина (Чинкова) Прасковья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1910
Дата смерти03.10.1982
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1910
Отец: Чинков Александр
Мать: Чинкова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1929
Отец ребёнка: Дрыкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
13.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дрыкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
28.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дрыкин Иван Михайлович
Смерть
03.10.1982