Дрыкина (Чинкова) Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрыкина (Чинкова) Прасковья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1910

Дата смерти

03.10.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1910

Отец: Чинков Александр

Мать: Чинкова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрыкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
01.02.1929

Сын: Дрыкин Павел Иванович

Отец ребёнка: Дрыкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
13.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дрыкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
28.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дрыкин Иван Михайлович

Смерть
03.10.1982

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