Дрыкин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1929
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидельникова Тамара Павловна
Мать ребёнка: Дрыкина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дрыкина Евдокия
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Дрыкина Евдокия
Рождение ребёнка
18.10.1951
Мать ребёнка: Дрыкина Евдокия
Смерть
1990