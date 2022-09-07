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Дрыкин Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1929

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1929

Отец: Дрыкин Иван Михайлович

Мать: Дрыкина Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидельникова Тамара Павловна

Мать ребёнка: Дрыкина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрыкина Евдокия

Рождение ребёнка
1941

Сын: Дрыкин Виктор Павлович

Мать ребёнка: Дрыкина Евдокия

Рождение ребёнка
18.10.1951

Сын: Дрыкин Николай Павлович

Мать ребёнка: Дрыкина Евдокия

Смерть
1990

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