Дрыкина (Чуприкова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрыкина (Чуприкова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидельникова Тамара Павловна

Отец ребёнка: Дрыкин Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрыкин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Дрыкин Виктор Павлович

Отец ребёнка: Дрыкин Павел Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1951

Сын: Дрыкин Николай Павлович

Отец ребёнка: Дрыкин Павел Иванович

Смерть
1997

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