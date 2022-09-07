Дрыкина (Чуприкова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидельникова Тамара Павловна
Отец ребёнка: Дрыкин Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Дрыкин Павел Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1951
Отец ребёнка: Дрыкин Павел Иванович
Смерть
1997