Чинков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧинков Александр

Чинков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1910 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чинкова Анастасия

Рождение ребёнка
10.10.1910

Дочь: Дрыкина Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Чинкова Анастасия

Смерть
Неизвестно

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