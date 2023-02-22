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Лоскутова Дарья Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Лоскутов Никифор Козьмин

Отец ребёнка: Лоскутов Козьма Иванов

Рождение ребёнка
28.05.1841

Дочь: Федосья Козьмина

Отец ребёнка: Лоскутов Козьма Иванов

Рождение ребёнка
29.01.1843

Сын: Лоскутов Василий Козьмин

Отец ребёнка: Лоскутов Козьма Иванов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1846

Сын: Лоскутов Степан Козьмин

Отец ребёнка: Лоскутов Козьма Иванов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.11.1848

Сын: Лоскутов Иван Козьмин

Отец ребёнка: Лоскутов Козьма Иванов

Рождение ребёнка
19.10.1856

Дочь: Неонила (по крестному)

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Козьма Иванов

Смерть
Неизвестно
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