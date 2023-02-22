Лоскутова Дарья Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Лоскутов Козьма Иванов
Рождение ребёнка
28.05.1841
Дочь: Федосья Козьмина
Отец ребёнка: Лоскутов Козьма Иванов
Рождение ребёнка
29.01.1843
Отец ребёнка: Лоскутов Козьма Иванов
Рождение ребёнка
01.01.1846
Отец ребёнка: Лоскутов Козьма Иванов
Рождение ребёнка
09.11.1848
Отец ребёнка: Лоскутов Козьма Иванов
Рождение ребёнка
19.10.1856
Дочь: Неонила (по крестному)
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно