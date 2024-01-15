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Лоскутов Козьма Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

27.05.1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Лоскутов Иван Степанов

Мать: Лоскутова Федора Филипова

Бракосочетание
21.09.1836

Жена: Лоскутова Дарья Емельянова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
21.03.1837

Дочь: Матрона Козьмина

Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Емельянова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.03.1838

Сын: Лоскутов Никифор Козьмин

Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Емельянова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1839

Дочь: Пелагея ? Козьмина

Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Емельянова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.05.1841

Дочь: Федосья Козьмина

Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Емельянова

Рождение ребёнка
29.01.1843

Сын: Лоскутов Василий Козьмин

Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Емельянова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1846

Сын: Лоскутов Степан Козьмин

Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Емельянова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.11.1848

Сын: Лоскутов Иван Козьмин

Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Емельянова

Смерть
27.05.1849
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