Лоскутов Козьма Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти27.05.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Лоскутов Иван Степанов
Бракосочетание
21.09.1836
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
21.03.1837
Дочь: Матрона Козьмина
Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
09.03.1838
Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
01.10.1839
Дочь: Пелагея ? Козьмина
Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
28.05.1841
Дочь: Федосья Козьмина
Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
29.01.1843
Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
01.01.1846
Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
09.11.1848
Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Емельянова
Смерть
27.05.1849