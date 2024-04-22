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Лоскутов Василий Козьмин

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.01.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1843

Отец: Лоскутов Козьма Иванов

Мать: Лоскутова Дарья Емельянова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
02.02.1875

Жена: Лоскутова Ксения Григорьева

c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
20.12.1875

Сын: Лоскутов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Лоскутова Ксения Григорьева

c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
13.03.1880

Сын: Лоскутов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Лоскутова Ксения Григорьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.05.1881

Сын: Лоскутов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Лоскутова Ксения Григорьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.06.1882

Сын: Лоскутов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Лоскутова Ксения Григорьева

c Селитьба, единоверческая
Бракосочетание
08.11.1885

Жена: Лоскутова Екатерина Михайлова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Смерть
Неизвестно
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