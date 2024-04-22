Лоскутов Василий Козьмин
Место рождения
Дата рождения29.01.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1843
Отец: Лоскутов Козьма Иванов
Бракосочетание
02.02.1875
c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
20.12.1875
Сын: Лоскутов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Лоскутова Ксения Григорьева
c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
13.03.1880
Сын: Лоскутов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Лоскутова Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
28.05.1881
Мать ребёнка: Лоскутова Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
24.06.1882
Сын: Лоскутов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Лоскутова Ксения Григорьева
c Селитьба, единоверческая
Бракосочетание
08.11.1885
Единоверческая Златоустовская церковь
Смерть
Неизвестно