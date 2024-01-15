Мартынова Пелагия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Сын: Мартынов Филипп Емельянов
Отец ребёнка: Мартынов Емельян Фёдорович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Мартынов Емельян Фёдорович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Татьяна Емельянова
Отец ребёнка: Мартынов Емельян Фёдорович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Наталья Емельянова
Отец ребёнка: Мартынов Емельян Фёдорович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Лоскутова Дарья Емельянова
Отец ребёнка: Мартынов Емельян Фёдорович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно