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Мартынова Пелагия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Мартынов Филипп Емельянов

Отец ребёнка: Мартынов Емельян Фёдорович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Мартынов Ермил Емельянов

Отец ребёнка: Мартынов Емельян Фёдорович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Татьяна Емельянова

Отец ребёнка: Мартынов Емельян Фёдорович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Наталья Емельянова

Отец ребёнка: Мартынов Емельян Фёдорович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Лоскутова Дарья Емельянова

Отец ребёнка: Мартынов Емельян Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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