Ульянин Сергей Алексеевич 12.09.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульянин Сергей Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.09.1871, Москва, город федерального значения Москва

умер 13.10.1921, г. Лондон, Англия, Британская империя

Отец
Ульянин Алексей Александрович1817 г.р.
Мать
Ульянина (Савёлова) Елизавета Павловна20.10.1833 г.р.
Супруги
Ульянина (Фон Мейер) Мария Митрофанович1878 г.р.
Ульянина (Мартынова) Людмила Михайловна1890 г.р.
Дети
Ребрикова (Ульянина) Людмила Сергеевна12.08.1901 г.р.
Савицкая (Ульянина) Ирина Сергеевна?.10.1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1871

Отец: Ульянин Алексей Александрович

Мать: Ульянина (Савёлова) Елизавета Павловна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянина (Мартынова) Людмила Михайловна

Бракосочетание
24.09.1900

Жена: Ульянина (Фон Мейер) Мария Митрофанович

Варшава, Rzeczpospolita Polska

бр Ульянин шт-кап. Сергей Алексеевич Мейер (фон) дочь пот.дв. Мария Митрофановна 19-128-518 76 1900 Варшав.креп 24.сен https://forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3241364.htm#pp3241364

Рождение ребёнка
12.08.1901

Дочь: Ребрикова (Ульянина) Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Ульянина (Фон Мейер) Мария Митрофанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
?.10.1906

Дочь: Савицкая (Ульянина) Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Ульянина (Фон Мейер) Мария Митрофанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Леже (Ульянина) Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Ульянина (Мартынова) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Пиковски (Ульянина) Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Ульянина (Мартынова) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Ульянин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Ульянина (Мартынова) Людмила Михайловна

Смерть
13.10.1921
г. Лондон, Англия, Британская империя

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