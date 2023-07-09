Ульянин Сергей Алексеевич
мужской, родился 12.09.1871, Москва, город федерального значения Москва
умер 13.10.1921, г. Лондон, Англия, Британская империя
ОтецУльянин Алексей Александрович1817 г.р.
МатьУльянина (Савёлова) Елизавета Павловна20.10.1833 г.р.
Супруги
Дети
Ребрикова (Ульянина) Людмила Сергеевна12.08.1901 г.р.
Савицкая (Ульянина) Ирина Сергеевна?.10.1906 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1871
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
24.09.1900
Варшава, Rzeczpospolita Polska
Рождение ребёнка
12.08.1901
Дочь: Ребрикова (Ульянина) Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Ульянина (Фон Мейер) Мария Митрофанович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.10.1906
Дочь: Савицкая (Ульянина) Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Ульянина (Фон Мейер) Мария Митрофанович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Леже (Ульянина) Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Ульянина (Мартынова) Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Пиковски (Ульянина) Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Ульянина (Мартынова) Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ульянин Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Ульянина (Мартынова) Людмила Михайловна
Смерть
13.10.1921
г. Лондон, Англия, Британская империя