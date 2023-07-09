Ульянина (Мартынова) Людмила Михайловна
женский, родилась 1890
умерла 1970
Супруги
Ульянин Сергей Алексеевич12.09.1871 г.р.
Дети
Леже (Ульянина) Нина Сергеевна1915 г.р.
Пиковски (Ульянина) Марина Сергеевна1919 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Леже (Ульянина) Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Ульянин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Пиковски (Ульянина) Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Ульянин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ульянин Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Ульянин Сергей Алексеевич
Смерть
1970