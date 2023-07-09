Ульянина (Мартынова) Людмила Михайловна 1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Ульянина (Мартынова) Людмила Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1890

умерла 1970

Супруги
Ульянин Сергей Алексеевич12.09.1871 г.р.
Дети
Леже (Ульянина) Нина Сергеевна1915 г.р.
Пиковски (Ульянина) Марина Сергеевна1919 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Леже (Ульянина) Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Ульянин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Пиковски (Ульянина) Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Ульянин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Ульянин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Ульянин Сергей Алексеевич

Смерть
1970

Мы используем куки для улучшения работы сайта.