Ульянина (Фон Мейер) Мария Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянина (Фон Мейер) Мария Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.09.1900

Муж: Ульянин Сергей Алексеевич

бр Ульянин шт-кап. Сергей Алексеевич Мейер (фон) дочь пот.дв. Мария Митрофановна 19-128-518 76 1900 Варшав.креп 24.сен https://forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3241364.htm#pp3241364
Рождение ребёнка
12.08.1901

Дочь: Ребрикова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Ульянин Сергей Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.10.1906

Дочь: Савицкая Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Ульянин Сергей Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1943
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