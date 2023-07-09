Ульянина (Фон Мейер) Мария Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.09.1900
бр Ульянин шт-кап. Сергей Алексеевич Мейер (фон) дочь пот.дв. Мария Митрофановна 19-128-518 76 1900 Варшав.креп 24.сен https://forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3241364.htm#pp3241364
Рождение ребёнка
12.08.1901
Дочь: Ребрикова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Ульянин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
?.10.1906
Дочь: Савицкая Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Ульянин Сергей Алексеевич
Смерть
1943