Савицкая (Ульянина) Ирина Сергеевна ?.10.1906 — найти родственников по фамилии на Familio

Савицкая (Ульянина) Ирина Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась ?.10.1906, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 1945

Отец
Ульянин Сергей Алексеевич12.09.1871 г.р.
Мать
Ульянина (Фон Мейер) Мария Митрофанович1878 г.р.
Супруги
Савицкий СергейНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1906

Отец: Ульянин Сергей Алексеевич

Мать: Ульянина (Фон Мейер) Мария Митрофанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савицкий Сергей

Смерть
1945

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