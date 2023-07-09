Савицкая (Ульянина) Ирина Сергеевна
женский, родилась ?.10.1906, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 1945
ОтецУльянин Сергей Алексеевич12.09.1871 г.р.
МатьУльянина (Фон Мейер) Мария Митрофанович1878 г.р.
Супруги
Савицкий СергейНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1906
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савицкий Сергей
Смерть
1945