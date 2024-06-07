Вахрушев Василий Савинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Вахрушев Савва
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вахрушева Первая Жена
Место жительства
Неизвестно
д. Крюково, Россия
Рождение ребёнка
1676
Сын: Вахрушев Зотий Васильевич
Мать ребёнка: Вахрушева Первая Жена
Рождение ребёнка
1680
Мать ребёнка: Вахрушева Первая Жена
Рождение ребёнка
1711
Сын: Вахрушев Аверкий Васильевич
Мать ребёнка: Вахрушева Агафия Терентьевна
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: Вахрушева Агафия Терентьевна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Вахрушев Федор Васильевич
Мать ребёнка: Вахрушева Первая Жена
Смерть
После 1719