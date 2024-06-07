Вахрушев Василий Савинович 1660 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вахрушев Василий Савинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Вахрушев Савва

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева Первая Жена

Место жительства
Неизвестно
д. Крюково, Россия
Рождение ребёнка
1676

Сын: Вахрушев Зотий Васильевич

Мать ребёнка: Вахрушева Первая Жена

Рождение ребёнка
1680

Сын: Вахрушев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Вахрушева Первая Жена

Рождение ребёнка
1711

Сын: Вахрушев Аверкий Васильевич

Мать ребёнка: Вахрушева Агафия Терентьевна

Рождение ребёнка
1715

Сын: Вахрушев Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Вахрушева Агафия Терентьевна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Вахрушев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Вахрушева Первая Жена

Смерть
После 1719

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