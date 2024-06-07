Вахрушев Иван Васильевич 1680 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вахрушев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Вахрушев Василий Савинович

Мать: Вахрушева Первая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева Параскева Фадеевна

Место жительства
Неизвестно
д. Крюково, Россия
Рождение ребёнка
1703

Дочь: (Вахрушева) Марья Ивановна

Мать ребёнка: Вахрушева Параскева Фадеевна

Рождение ребёнка
1704

Дочь: (Вахрушева) Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Вахрушева Параскева Фадеевна

Рождение ребёнка
1705

Сын: Вахрушев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Вахрушева Параскева Фадеевна

Рождение ребёнка
1707

Сын: Вахрушев Карп Иванович

Мать ребёнка: Вахрушева Параскева Фадеевна

Смерть
Неизвестно

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