Вахрушев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Вахрушев Василий Савинович
Мать: Вахрушева Первая Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Крюково, Россия
Рождение ребёнка
1703
Дочь: (Вахрушева) Марья Ивановна
Мать ребёнка: Вахрушева Параскева Фадеевна
Рождение ребёнка
1704
Дочь: (Вахрушева) Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Вахрушева Параскева Фадеевна
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: Вахрушева Параскева Фадеевна
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: Вахрушева Параскева Фадеевна
Смерть
Неизвестно