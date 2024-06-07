Вахрушева Агафия Терентьевна 1680 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вахрушева Агафия Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Крюково, Россия
Рождение ребёнка
1711

Сын: Вахрушев Аверкий Васильевич

Отец ребёнка: Вахрушев Василий Савинович

Рождение ребёнка
1715

Сын: Вахрушев Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Вахрушев Василий Савинович

Смерть
После 1710

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