Вахрушева Агафия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Крюково, Россия
Рождение ребёнка
1711
Сын: Вахрушев Аверкий Васильевич
Отец ребёнка: Вахрушев Василий Савинович
Рождение ребёнка
1715
Отец ребёнка: Вахрушев Василий Савинович
Смерть
После 1710