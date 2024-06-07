Вахрушева Первая Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Крюково, Россия
Рождение ребёнка
1676
Сын: Вахрушев Зотий Васильевич
Отец ребёнка: Вахрушев Василий Савинович
Рождение ребёнка
1680
Отец ребёнка: Вахрушев Василий Савинович
Смерть
До 1710
Рождение ребёнка
1787
Сын: Вахрушев Федор Васильевич
Отец ребёнка: Вахрушев Василий Савинович