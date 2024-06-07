Вахрушева Первая Жена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВахрушева Первая Жена

Вахрушева Первая Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1710

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Василий Савинович

Место жительства
Неизвестно
д. Крюково, Россия
Рождение ребёнка
1676

Сын: Вахрушев Зотий Васильевич

Отец ребёнка: Вахрушев Василий Савинович

Рождение ребёнка
1680

Сын: Вахрушев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Вахрушев Василий Савинович

Смерть
До 1710
Рождение ребёнка
1787

Сын: Вахрушев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Вахрушев Василий Савинович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.