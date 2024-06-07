Вахрушев Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1708
Дочь: (Вахрушева) Дария Федоровна
Мать ребёнка: Вахрушева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1710
Сын: Вахрушев Константин Федорович
Мать ребёнка: Вахрушева Ирина Ивановна
Рождение
1787
Отец: Вахрушев Василий Савинович
Мать: Вахрушева Первая Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вахрушева Ирина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
д. Крюково, Россия
Смерть
Неизвестно