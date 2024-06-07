Вахрушев Федор Васильевич 1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вахрушев Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1708

Дочь: (Вахрушева) Дария Федоровна

Мать ребёнка: Вахрушева Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1710

Сын: Вахрушев Константин Федорович

Мать ребёнка: Вахрушева Ирина Ивановна

Рождение
1787

Отец: Вахрушев Василий Савинович

Мать: Вахрушева Первая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева Ирина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
д. Крюково, Россия
Смерть
Неизвестно

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