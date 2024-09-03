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Самоловов Василий Васильевич

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

24.07.1832

Дата смерти

30.04.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1832

Отец: Самоловов Василей Игнатьевич

Мать: Самоловова (Слинкина) Парасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Нестерова) Анна Иванова

Рождение ребёнка
20.03.1865

Сын: Самоловов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Самоловова (Нестерова) Анна Иванова

Рождение ребёнка
30.07.1868

Дочь: Самоловова (Самоловова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Самоловова (Нестерова) Анна Иванова

Бракосочетание
26.09.1891

Жена: Самоловова (Самоловова) Елена Иванова

Смерть
30.04.1897

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