Самоловов Василий Васильевич
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения24.07.1832
Дата смерти30.04.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1832
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1865
Сын: Самоловов Яков Васильевич
Мать ребёнка: Самоловова (Нестерова) Анна Иванова
Рождение ребёнка
30.07.1868
Дочь: Самоловова (Самоловова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Самоловова (Нестерова) Анна Иванова
Бракосочетание
26.09.1891
Смерть
30.04.1897