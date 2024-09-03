Самоловов Яков Васильевич
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения20.03.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1865
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1888
Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Матрона Алексеева
Рождение ребёнка
08.07.1890
Дочь: Ососова (Самоловова) Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Матрона Алексеева
Рождение ребёнка
24.10.1894
Дочь: Слинкина (Самоловова) Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Матрона Алексеева
Смерть
Неизвестно