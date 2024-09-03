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Самоловов Яков Васильевич

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

20.03.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1865

Отец: Самоловов Василий Васильевич

Мать: Самоловова (Нестерова) Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Кошкарова) Матрона Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Липатникова) Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
02.09.1888

Сын: Самоловов Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Матрона Алексеева

Рождение ребёнка
08.07.1890

Дочь: Ососова (Самоловова) Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Матрона Алексеева

Рождение ребёнка
24.10.1894

Дочь: Слинкина (Самоловова) Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Матрона Алексеева

Смерть
Неизвестно

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