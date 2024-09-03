Самоловова (Кошкарова) Матрона Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1888
Отец ребёнка: Самоловов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
08.07.1890
Дочь: Ососова (Самоловова) Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Самоловов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
24.10.1894
Дочь: Слинкина (Самоловова) Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Самоловов Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно