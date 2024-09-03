Самоловова (Кошкарова) Матрона Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Кошкарова) Матрона Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
02.09.1888

Сын: Самоловов Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Самоловов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
08.07.1890

Дочь: Ососова (Самоловова) Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Самоловов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
24.10.1894

Дочь: Слинкина (Самоловова) Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Самоловов Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно

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