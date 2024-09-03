Самоловова (Слинкина) Парасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти21.02.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1828
Сын: Самоловов Николай Васильев
Отец ребёнка: Самоловов Василей Игнатьевич
Рождение ребёнка
24.07.1832
Сын: Самоловов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Самоловов Василей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Захарова (Самоловова) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Самоловов Василей Игнатьевич
Рождение ребёнка
23.07.1836
Дочь: Кошкарова (Самоловова) Олимпиада Васильевна
Отец ребёнка: Самоловов Василей Игнатьевич
Рождение ребёнка
17.07.1839
Дочь: Слинкина (Самоловова) Марина Васильевна
Отец ребёнка: Самоловов Василей Игнатьевич
Смерть
21.02.1854