Самоловова (Слинкина) Парасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамоловова (Слинкина) Парасковья Васильевна

Самоловова (Слинкина) Парасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

21.02.1854

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Василей Игнатьевич

Рождение ребёнка
14.05.1828

Сын: Самоловов Николай Васильев

Отец ребёнка: Самоловов Василей Игнатьевич

Рождение ребёнка
24.07.1832

Сын: Самоловов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Самоловов Василей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Захарова (Самоловова) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Самоловов Василей Игнатьевич

Рождение ребёнка
23.07.1836

Дочь: Кошкарова (Самоловова) Олимпиада Васильевна

Отец ребёнка: Самоловов Василей Игнатьевич

Рождение ребёнка
17.07.1839

Дочь: Слинкина (Самоловова) Марина Васильевна

Отец ребёнка: Самоловов Василей Игнатьевич

Смерть
21.02.1854

Мы используем куки для улучшения работы сайта.