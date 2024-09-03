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Самоловов Василей Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

16.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Самоловов Игнатий Фадеевич

Мать: Самоловова (Шестакова) Татьяна Саватеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Слинкина) Парасковья Васильевна

Рождение ребёнка
14.05.1828

Сын: Самоловов Николай Васильев

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Парасковья Васильевна

Рождение ребёнка
24.07.1832

Сын: Самоловов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Парасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Захарова (Самоловова) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Парасковья Васильевна

Рождение ребёнка
23.07.1836

Дочь: Кошкарова (Самоловова) Олимпиада Васильевна

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Парасковья Васильевна

Рождение ребёнка
17.07.1839

Дочь: Слинкина (Самоловова) Марина Васильевна

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Парасковья Васильевна

Смерть
16.07.1848

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