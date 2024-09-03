Самоловов Василей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти16.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1828
Сын: Самоловов Николай Васильев
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
24.07.1832
Сын: Самоловов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1833
Рождение ребёнка
23.07.1836
Дочь: Кошкарова (Самоловова) Олимпиада Васильевна
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
17.07.1839
Дочь: Слинкина (Самоловова) Марина Васильевна
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Парасковья Васильевна
Смерть
16.07.1848